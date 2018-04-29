وزير خارجية مصر: سنضع إطار مؤسسي يحدد علاقتنا الاستراتيجية مع فرنسا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد 29 أبريل / نيسان، أن القاهرة بصدد وضع إطار مؤسسي يحدد العلاقة الاستراتيجية مع فرنسا، في ضوء تطابق المواقف بين الدولتين.

© AP Photo / Amr Nabil, File شكري: إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة وعلينا إسراع وتيرة المفاوضات

القاهرة — سبوتنيك . وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان ، في القاهرة: "نحن بصدد وضع إطار مؤسسي يحدد العلاقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا"، متابعا: "نحن نقوم بإعداد الوثيقة التأسيسية، التي تحدد العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا".

وأضاف شكري: "بحثنا مع وزير الخارجية الفرنسي القضايا الإقليمية وفي مقدمتها فلسطين، وسوريا، وليبيا، ومكافحة الإرهاب"، مضيفا: "وجدنا تطابقا واسعا في كافة هذه القضايا واتفقنا على استمرار التنسيق بيننا".

ويبحث لودريان مع المسؤولين المصريين عدة قضايا، على رأسها الأوضاع في ليبيا، والأزمة السورية، وملف حقوق الإنسان والحريات في مصر.