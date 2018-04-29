شكري: إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة وعلينا إسراع وتيرة المفاوضات

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد 29 أبريل / نيسان، إن إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة، مضيفا: "علينا إسراع وتيرة المفاوضات لإنهاء الجانب الفني في فترة قصيرة".

القاهرة — سبوتنيك . ودعا شكري، إلى الإسراع في المفاوضات حول الجوانب الفنية لمشروع سد النهضة الأثيوبي الذي تخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، مؤكدا أن إثيوبيا مستمرة في عملية البناء.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان: "البناء مستمر بمشروع السد، وعلينا أن نسرع من عملية المفاوضات لإنهاء الجوانب الفنية".

وتابع: "يظل وضع المفاوضات الخاصة بالتقرير الفني، التي تؤهل للتوافق لعمل السد مجمدا".

ويذكر أن نقاط الخلاف أساسا تقع في أبرز أمرين فيما يتعلق بملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث. ويشار إلى أن السودان وأثيوبيا، كان لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.