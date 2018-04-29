قوات برية وجوية وبحرية سعودية تدخل أراضي تركيا (صور)

ووفقاً لـ"قناة الأخبارية"، أعلنت السعودية، وصول وحدات من قواتها إلى مدينة إزمير غربي تركيا، للمشاركة في تمرين "EFES 2018" والمقرر انطلاقه من السابع مايو/ أيار المقبل، حتى الحادي عشر منه.
وقال العساف، إن "تمرين EFES 2018، يعـد أحد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين"، مشيراً إلى مشاركة عدد من الدول في التمرين، من ضمنها المملكة ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية.
بدوره، قال الدريبي: "التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة والتدرب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون العسكري".
وصول #القوات_السعودية المشاركة في تمرين EFES 2018 إلى #تركيا. #الإخبارية https://t.co/CNDTlHtjfq pic.twitter.com/YxvwiDtPaV— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2018
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