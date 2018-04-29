خبير سوداني يحمل الحكومة والمتمردين مسؤولية تجدد القتال في دارفور

وتابع الخبير العسكري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "الوضع في دارفور معقد ويحتاج إلى تحليل دقيق لمعرفة الأسباب الدفينة بالنسبة لتلك الأزمة، لأن التمرد في دارفور اليوم أصبح عميقا وكبيرا ويحمل أبعادا كثيرة".
وأضاف العباس: "هناك ضبابية في الرؤية لدى الجانبين حول إيجاد الحلول، فأهالي الإقليم يرون أنهم دفعوا فاتورة الحل كاملة في حرب الجنوب، وهناك جهات عديدة من أحزاب وأفراد وجماعات متعددة مشتركة في هذا الصراع وذات توجهات متنوعة وهو ما يصعب عملية التوصل لرأي موحد".
وتابع: "السؤال الأهم: ماذا يريد أهالي دارفور لإنهاء الصراع، وبالتالي هناك مفارقات وتعدد في المطالب، الأمر الذي يضع صعوبات كبيرة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول".
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