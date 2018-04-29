شكري: فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد 29 أبريل / نيسان، إن فرنسا، التي شاركت في الضربة الأخيرة ضد سوريا مع أمريكا وبريطانيا، لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا.

© AFP 2018 / Mohammed Al-Shaikh قوات برية وجوية وبحرية سعودية تدخل أراضي تركيا (صور)

القاهرة — سبوتنيك . واشتركت فرنسا مؤخرا في ضربات عسكرية ضد مواقع زعم أنها مخازن لأسلحة كيميائية تابعة للحكومة السورية.

وتابع شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان في القاهرة: "فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا".

وفي تصريحات سابقة، العام الماضي، قال شكري: "لابد أن يقر المجتمع الدولي بأن الصراع العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سوريا، ولن ينتهي هذا الصراع في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية".

وأضاف: "ستظل التنظيمات الإرهابية تعمل على زعزعة استقرار سوريا، إذا لم تكن هناك مصداقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل".