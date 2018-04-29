"وسيط" يغري الفلسطينيين بالأموال... ماذا ينوي ترامب خلال أسابيع

وأوردت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول سياسي رفيع في إسرائيل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح "خطة السلام" الأمريكية مباشرة بعد تدشين السفارة الأمريكية، في القدس المقررة يوم الرابع عشر من شهر مايو/أيار الوشيك، وأن الخطة المذكورة ستتضمن تعويضات مالية للفلسطينيين.

© Sputnik . Issam Al-Rimawi ترامب: قد أزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية

وأوضحت القناة التلفزيونية الاسرائيلية، أنه "بعد أيام سوف يصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو إلى إسرائيل، الوسيط الجديد الذي يصر على إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وأنه سوف يعرض عليهم تعويضات مالية مجزية مقابل عودتهم للمفاوضات بعد افتتاح السفارة".

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأمريكية التي قرر نقلها من تل أبيب إلى القدس. وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال: "ربما أذهب، أنا فخور جدا بهذا، القدس كانت موضوعا للوعود منذ سنوات طويلة كما تعلمون. الكثير من الرؤساء وعدوا بنقل سفارتنا الى القدس، قدموا وعودا انتخابية كثيرة لكنهم لم يملكوا الشجاعة لنقلها، أنا فعلتها ولذلك ربما أذهب".