السعودية تكشف عن تفاصيل حريق حي البلد... وشبهة جنائية خلف الحادث

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، تم إحالة التحقيق في الحادث إلى الجهات المختصة لوجود شبه جنائية.
وأضاف "المحققون في الحادث جمعوا خلال الساعات الأولى العديد من القرائن التي تخدم سير التحقيق، إلا أن عدم الوصول لنقطة بداية الحريق جعلت من تلك القرائن محل دراسة".
وأكمل "التحقيقات في البحث عن نقطة بداية الحريق مع استجواب وجمع المعلومات استمرت حتى ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء الماضي ومع تقدم فرق الإطفاء ووصولها لنسب عالية في عملية إخماد الحريق والسيطرة على الحادث أصبح الوضع مهيأ أكثر مما كان في دخول المحققين ورفع العينات من عدة بؤر لنقاط عدة من مسرح الحادث".
وأكد "أنه في ظل تلك المعلومات والقرائن والأدلة التي جمعها المحققون وصلت نتائج التحقيق إلى وجود شبه جنائية دعت بموجبها إلى رفع ملف الحادث لجهة الاختصاص لإكمال إجراءات التحقيق".
وشدد العقيد سعيد سرحان على أن القرائن التي تم جمعها من مسرح الحادث، لن يتم الكشف عنها حتى لا تؤثر على مجريات التحقيق.
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