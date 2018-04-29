السعودية تكشف عن تفاصيل حريق حي البلد... وشبهة جنائية خلف الحادث

أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة عن توصله للمتسبب في حريق محلات تجارية بشارع الملك عبدالعزيز بحي البلد، موضحا أن مقتضيات سير التحقيق لدى الجهات المختصة تفيد بعدم الإدلاء بأي معلومة في الوقت الحالي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، تم إحالة التحقيق في الحادث إلى الجهات المختصة لوجود شبه جنائية.

© Sputnik . Kseniya Nikolskaya حريق ضخم في "المتحف المصري الجديد" غرب القاهرة

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: "شعبة التحقيق بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة عملت خلال الأيام الماضية وعلى مدار الساعة للكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق".

وأضاف "المحققون في الحادث جمعوا خلال الساعات الأولى العديد من القرائن التي تخدم سير التحقيق، إلا أن عدم الوصول لنقطة بداية الحريق جعلت من تلك القرائن محل دراسة".

وأكمل "التحقيقات في البحث عن نقطة بداية الحريق مع استجواب وجمع المعلومات استمرت حتى ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء الماضي ومع تقدم فرق الإطفاء ووصولها لنسب عالية في عملية إخماد الحريق والسيطرة على الحادث أصبح الوضع مهيأ أكثر مما كان في دخول المحققين ورفع العينات من عدة بؤر لنقاط عدة من مسرح الحادث".

وأكد "أنه في ظل تلك المعلومات والقرائن والأدلة التي جمعها المحققون وصلت نتائج التحقيق إلى وجود شبه جنائية دعت بموجبها إلى رفع ملف الحادث لجهة الاختصاص لإكمال إجراءات التحقيق".

وشدد العقيد سعيد سرحان على أن القرائن التي تم جمعها من مسرح الحادث، لن يتم الكشف عنها حتى لا تؤثر على مجريات التحقيق.