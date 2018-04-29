السيطرة على 60% من حريق سوق جدة التجاري

ووفقا لما أكدته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لا توجد إصابات بشرية إلى الآن، كما تم السيطرة على 60% من الحريق.
يجدر الإشارة إلى أن الحريق اندلع منذ ساعتين، وتم الدفع بـ 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، للسيطرة على الحريق الضخم الذي نشب في حي الحمرا.
واندلع الحريق في مركز حمادة التجاري، الذي تصل مساحته لـ 9000 متر.
لازالت فرق الدفاع المدني تقاوم حريقا اندلع في أحد الأسواق التجارية بـ #جدة— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 29, 2018
ولاتوجد ولله الحمد حتى الآن أي إصابات وتمت السيطرة على أكثر من ٦٠٪ من الحريق#حريق_جده pic.twitter.com/dqCHtqvUyl
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