السيطرة على 60% من حريق سوق جدة التجاري

لا زالت فرق الأطفاء والدفاع المدني، تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في أحد الأسواق التجارية بجدة.

ووفقا لما أكدته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لا توجد إصابات بشرية إلى الآن، كما تم السيطرة على 60% من الحريق.

يجدر الإشارة إلى أن الحريق اندلع منذ ساعتين، وتم الدفع بـ 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، للسيطرة على الحريق الضخم الذي نشب في حي الحمرا.

واندلع الحريق في مركز حمادة التجاري، الذي تصل مساحته لـ 9000 متر.