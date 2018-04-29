اتفاق بين مصر وفرنسا بشأن ليبيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اتفقا على ضرورة أن تسارع ليبيا بإجراء انتخابات بعد حدوث "تقدم نسبي" في أوضاع الدولة التي مزقتها الحرب.

ووفقا لما نقلته "رويترز"، قال راضي في بيان: "اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها".

© AP Photo / أبو الغيط وسلامة يبحثان سبل استكمال العملية السياسية في ليبيا

وكانت قوات القائد العسكري خليفة حفتر، قد قامت بطرد عناصر تنظيم " داعش " من مدينة بنغازي في شرق البلاد.

ويمثل إجراء انتخابات في ليبيا، تحديا كبيرا للدولة التي توجد فيها حكومتان تقول كل منهما إنها صاحبة السلطة وذلك منذ إعلان نتائج تصويت متنازع عليها في 2014.

وبدأت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول محاولة لتعديل اتفاق سلام وقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، وتمهيد الطريق أمام الانتخابات لكنها لم تنجح إلى الآن في الوصول إلى اتفاق يتيح التقدم صوب الهدفين.

وتتحالف الحكومة التي تعمل في شرق ليبيا مع حفتر الذي يرجح أن يكون منافسا في الانتخابات الرئاسية.