اتفاق بين مصر وفرنسا بشأن ليبيا

ووفقا لما نقلته "رويترز"، قال راضي في بيان: "اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها".داعش" من مدينة بنغازي في شرق البلاد.
ويمثل إجراء انتخابات في ليبيا، تحديا كبيرا للدولة التي توجد فيها حكومتان تقول كل منهما إنها صاحبة السلطة وذلك منذ إعلان نتائج تصويت متنازع عليها في 2014.
وبدأت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول محاولة لتعديل اتفاق سلام وقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، وتمهيد الطريق أمام الانتخابات لكنها لم تنجح إلى الآن في الوصول إلى اتفاق يتيح التقدم صوب الهدفين.
وتتحالف الحكومة التي تعمل في شرق ليبيا مع حفتر الذي يرجح أن يكون منافسا في الانتخابات الرئاسية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)