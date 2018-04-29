الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويوقف آخر حاولا اجتياز السياج الحدودي جنوب غزة

القدس — سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، إنه "تم رصد مخربيْن يحاولان التسلل إلى داخل إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع غزة".
وأضاف:قد أطلقت قوة عسكرية النار عليهما… الحديث يدور عن مقتل أحد المخربيْن بينما تم إلقاء القبض على الثاني ونقله للتحقيق".
#عاجل قبل قليل تم رصد مخربيْن يحاولان التسلل الى داخل #إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع #غزة. لقد أطلقت قوة عسكرية النار عليهما. الحديث يدور عن مقتل أحد المخربيْن بينما تم إلقاء القبض على الثاني ونقله للتحقيق— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 29, 2018
وبدأ الفلسطينيون التظاهر قرب الحدود بقطاع غزة، في إطار الاستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لـ"حق العودة"، وتستمر المظاهرات حتى 15 من مايو/ آيار القادم، إحياء لذكرى يوم الأرض.
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