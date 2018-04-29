الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويوقف آخر حاولا اجتياز السياج الحدودي جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه قتل فلسطينيا وألقى القبض على آخر بعد أن أطلق عليهما النار لمحاولتهما اجتياز السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

القدس — سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، إنه "تم رصد مخربيْن يحاولان التسلل إلى داخل إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع غزة".

وأضاف:قد أطلقت قوة عسكرية النار عليهما… الحديث يدور عن مقتل أحد المخربيْن بينما تم إلقاء القبض على الثاني ونقله للتحقيق".

#عاجل قبل قليل تم رصد مخربيْن يحاولان التسلل الى داخل #إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع #غزة. لقد أطلقت قوة عسكرية النار عليهما. الحديث يدور عن مقتل أحد المخربيْن بينما تم إلقاء القبض على الثاني ونقله للتحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 29, 2018

وبدأ الفلسطينيون التظاهر قرب الحدود بقطاع غزة، في إطار الاستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لـ"حق العودة"، وتستمر المظاهرات حتى 15 من مايو/ آيار القادم، إحياء لذكرى يوم الأرض.