صحيفة سعودية: مصدر يمني يكشف موقع اختباء عبد الملك الحوثي بعد هروبه من صعدة

زعمت صحيفة "عاجل" السعودية، أن مصدر مقرب من أسرة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، أكد لها ان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي هرب من معقله في صعده إلى محافظة أخرى.

وعبر المصدر وفقا للصحيفة، عن ثقته في أن القبض على الحوثي بات مسألة وقت، مشيرا إلى أنه يتحصن بالمدنيين في هذه المحافظة، وهو ما يجعل "رجال المقاومة يتمهلون في القبض عليه خوفا على أرواح الأبرياء".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais رسميا... السعودية ترد على عبد الملك الحوثي

ورفض المصدر لأسباب استخباراتية، البوح باسم المحافظة التي يتحصن بها الحوثي ، إلا أنه قال للصحيفة: "أتحدى أن يظهر الرجل في صعدة، بعدما أصبحت عودته إليها شبه مستحيلة في ظل الهزائم التي تلقتها قوات أنصار الله هناك".

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"عاجل" هاتفيا من داخل اليمن، أن الحوثي يختبئ في منطقة قريبة من مستشفى خاص.

وأوضح المصدر للصحيفة، أن عائلة الرئيس السابق تعمل حاليا كجزء مما وصفه بـ"المقاومة الوطنية المتصاعدة ضد الحوثيين".

وكشف المصدر أن طارق عبد الله صالح هو من يتولى زمام الجناح العسكري، في ظل استمرار اعتقال عدد من أفراد الأسرة لدى الحوثيين.