صحيفة سعودية: مصدر يمني يكشف موقع اختباء عبد الملك الحوثي بعد هروبه من صعدة

وعبر المصدر وفقا للصحيفة، عن ثقته في أن القبض على الحوثي بات مسألة وقت، مشيرا إلى أنه يتحصن بالمدنيين في هذه المحافظة، وهو ما يجعل "رجال المقاومة يتمهلون في القبض عليه خوفا على أرواح الأبرياء".
وأوضح المصدر الذي تحدث لـ"عاجل" هاتفيا من داخل اليمن، أن الحوثي يختبئ في منطقة قريبة من مستشفى خاص.
وأوضح المصدر للصحيفة، أن عائلة الرئيس السابق تعمل حاليا كجزء مما وصفه بـ"المقاومة الوطنية المتصاعدة ضد الحوثيين".
وكشف المصدر أن طارق عبد الله صالح هو من يتولى زمام الجناح العسكري، في ظل استمرار اعتقال عدد من أفراد الأسرة لدى الحوثيين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)