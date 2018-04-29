مسؤول سعودي: حاكم قطر يملك إبلا في الأراضي السعودية ولا نضايقها

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أجاب "ابن حثلين" ردا على سؤال حول وجود إبل مملوكة لقطر في المملكة فقال: نعم، الحكومة القطرية تملك إبلا في المملكة، كما يملك الشعب القطري أكثر من ٥٠ ألفا.
كما أعلن رئيس نادي الإبل العفو عن كل الموقوفين والمستبعدين من مسابقة الملك عبدالعزيز للإبل في الموسم الماضي، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستحمل عقوبات كبيرة لكل المتجاوزين.
وأوضح أن موعد انطلاق المهرجان سيكون في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٥، مطالبا ملاك الإبل بتطوير إنتاجهم.
ونفى "ابن حثلين" صحة ما قاله مسؤول قطري بإن الإبل الموجودة تعود للشعب القطري، وأن المقاطعة من الدول الأربع لم يتضرر منها سوى الشعب.
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