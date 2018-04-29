مسؤول سعودي: حاكم قطر يملك إبلا في الأراضي السعودية ولا نضايقها

أكد رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، أن حاكم قطر تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة يملكان إبلا، ترعى في الأراضي السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أجاب "ابن حثلين" ردا على سؤال حول وجود إبل مملوكة لقطر في المملكة فقال: نعم، الحكومة القطرية تملك إبلا في المملكة، كما يملك الشعب القطري أكثر من ٥٠ ألفا.

وأضاف، نحن نحترم الإبل، ونرفض أي مضايقات لها؛ لأن الأمور السياسية أمر آخر.

كما أعلن رئيس نادي الإبل العفو عن كل الموقوفين والمستبعدين من مسابقة الملك عبدالعزيز للإبل في الموسم الماضي، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستحمل عقوبات كبيرة لكل المتجاوزين.

وأوضح أن موعد انطلاق المهرجان سيكون في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٥، مطالبا ملاك الإبل بتطوير إنتاجهم.

ونفى "ابن حثلين" صحة ما قاله مسؤول قطري بإن الإبل الموجودة تعود للشعب القطري، وأن المقاطعة من الدول الأربع لم يتضرر منها سوى الشعب.