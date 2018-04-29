وفاة المدير المالي للحشد الشعبي العراقي عقب هجوم ببغداد

بغداد — سبوتنيك. وأفادت مديرية إعلام الحشد بـ "وفاة مدير عام مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، قاسم الزبيدي، إثر جراح أصيب بها بهجوم مسلح في بغداد".
وأعلنت قوات الحشد الشعبي، في 19 شباط/فبراير الماضي، أن 27 من مقاتلي الحشد لقوا حتفهم في كمين نصبه عناصر تنظيم داعش المتنكرين بزي عسكري بمنطقة السعدونية بمحافظة كركوك.
وتأسست قوات الحشد الشعبي في 2014 استجابة لدعوة المرجعية الشيعية العليا في العراق لحمل السلاح في مواجهة داعش، واعترفت الحكومة العراقية في نهاية 2016 بالحشد كقوة مسلحة وطنية تخضع لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.
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