وفاة المدير المالي للحشد الشعبي العراقي عقب هجوم ببغداد

لقي مدير عام مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي العراقي مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها بهجوم مسلح في العاصمة بغداد، حسبما ذكر إعلام الهيئة.

بغداد — سبوتنيك. وأفادت مديرية إعلام الحشد بـ "وفاة مدير عام مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، قاسم الزبيدي، إثر جراح أصيب بها بهجوم مسلح في بغداد".

وأعلنت الحكومة العراقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي استعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش منذ 2014. إلا أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين، والقوات الأمنية، والحشد منذ هذا الإعلان.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي، في 19 شباط/فبراير الماضي، أن 27 من مقاتلي الحشد لقوا حتفهم في كمين نصبه عناصر تنظيم داعش المتنكرين بزي عسكري بمنطقة السعدونية بمحافظة كركوك.

وتأسست قوات الحشد الشعبي في 2014 استجابة لدعوة المرجعية الشيعية العليا في العراق لحمل السلاح في مواجهة داعش، واعترفت الحكومة العراقية في نهاية 2016 بالحشد كقوة مسلحة وطنية تخضع لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.