هجوم بالصواريخ على مواقع عسكرية للجيش السوري

أفادت وسائل الأعلام السورية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في ريفي حماة وحلب.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تعمل الجهات المعنية على التأكد من سبب تلك الانفجارات.

© Sputnik . Yazan Kalash الجيش السوري يستلم أضخم ترسانة عسكرية من فصائل الريف الشرقي لدمشق (فيديو+صور)

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله، إن بعض المواقع العسكرية في حماة وحلب تعرضت لهجوم بالصواريخ.

كما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أن الضربات التي استهدفت مستودع للذخيرة بريف حماة التابع للواء 47 بالجيش السوري قد أسفرت عن مقتل 12 جندي وإصابة عدد كبير من الجنود في الموقع.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك" إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الاغلب من ضربات جوية.

وأضاف المصدر أن استهداف مستودع للذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري بريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل.

وأشار إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.