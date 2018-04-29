الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة في حادثين منفصلين اليوم الأحد.

ويأتي إطلاق النار بعد شهر من العنف على طول الحدود بين غزة وإسرائيل حيث ينظم الفلسطينيون احتجاجات كل يوم جمعة للضغط من أجل حق اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم في العودة إلى ديارهم الموجودة الآن في إسرائيل، بحسب رويترز.

وأضاف بيان الجيش أنه في الحادث الثاني ألقى اثنان من المسلحين تمكنوا من عبور السياج الحدودي "مواد متفجرة" على جنود إسرائيليين ما دفعهم لإطلاق النار عليهما وقتلهما.

يذكر أن إسرائيل ترفض تماما أي عودة للاجئين خشية أن تتلاشى بذلك الأغلبية اليهودية فيها. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين كما أثار استخدامها للذخيرة الحية انتقادات دولية.

بينما تقول إسرائيل إنها تحمي حدودها وتتخذ مثل تلك الإجراءات فقط ضد المحتجين الذين يلقون الحجارة ويحرقون الإطارات ويقتربون بشدة من السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا يوم الجمعة كما أصيب 200 بطلقات نارية أطلقها الجنود الإسرائيليون في حين توفي فلسطيني رابع متأثرا بجروحه أمس السبت.