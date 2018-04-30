الكويت تعلق رسميا على تصريحات رئيس الفلبين

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله حرص الكويت على علاقات الصداقة التاريخية مع الفلبين، مشددا على السعي المشترك لتعزيز وتوطيد العلاقات.

وعلق الجار الله على المؤتمر الصحفي للرئيس دوتيرتي، مشددا بحسب جريدة "الرأي" الكويتية على حرص الكويت على رعاية حقوق وسلامة جميع المقيمين ومن ضمنهم الجالية الفلبينية في إطار قوانين العمل.

وأعرب الجار الله عن تقديره بشكل خاص وبلاده بشكل عام، للدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في مختلف القطاعات بالدولة.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon صدمة لرئيس الفلبين من القرار الكويتي... وتصريحات جديدة بشأن اتفاقية العمالة

وشدد الجارالله على تمسك الكويت برفضها القاطع لأي تجاوز أو تطاول على سيادتها أو قوانينها، موضحا أن موقفها سيكون حاسما في مواجهة أي تطاول.

وأعلن الجار الله استعداد الكويت للتعاون مع "الأصدقاء في الفلبين" لحل كافة القضايا الخاصة بالعمالة الفلبينية.

وأتم الجار الله حديثه مؤكدا من جديد على أن ما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية كفيل بتجاوز الظرف الاستثنائية وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وكانت أزمة قد نشبت بين الدولتين إثر قيام وافدين (لبناني وسورية) بقتل خادمة منزلية من الجنسية الفلبينية، قبل نحو شهرين، وإخفاء جثتها في ثلاجة ومغادرة الكويت إلى سوريا.

على إثر ذلك، وقعت الكويت والفلبين اتفاقية لتنظيم وتشغيل العمالة الفلبينية في الكويت، تضمنت بنودا تحد من سيطرة الكفيل المحلي على عاملات الخدمة المنزلية.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفلبينية فإن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية، بينما يعمل أكثر من مليون فلبيني في الشرق الأوسط، وتتجاوز تحويلاتهم النقدية لذويهم 2مليار دولار شهرياً.