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06:28 30 أبريل/ نيسان 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

    موقع أمريكي يكشف ما قاله محمد بن سلمان عن الفلسطينيين في لقاء سري

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
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    كشفت وسائل إعلام أمريكية عن حديث لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الفلسطينيين خلال لقاء مع ممثلين عن منظمات يهودية في نيويورك في شهر مارس/ أذار الماضي.

    حيث انتقد ولي عهد السعودي، محمد بن سلمان، القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لرفضه تحقيق السلام.

    ووفقا لموقع "Axios" الأمريكي، نقلا عن مراسل ومحلل الشؤون السياسية في القناة العاشرة الإسرائيلية، باراك رافيد، فإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال ذلك في الـ 27 من شهر مارس الماضي، خلال لقائه مع ممثلين عن منظمات يهودية في نيويورك".

    الخارجية الإيرانية
    © Sputnik. Sipo
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    وبحسب رافيد "قال ابن سلمان: خلال الـ 40 عاما الماضية فوتت القيادة الفلسطينية مرةً تلو الأخرى الفرص ورفضت أي اقتراح قُدم لها".

    وتابع "أضاف ابن سلمان أن الوقت حان ليوافق الفلسطينيون على الاقتراحات وأن يوافقوا على الجلوس على طاولة المفاوضات أو فليصمتوا ويتوقفوا عن الشكوى".

    وبحسب الموقع، أشار ولي العهد السعودي بأن القضية الفلسطينية "ليس على رأس أولويات الحكومة السعودية ولا الرأي العام السعودي"، كاشفا أن هناك مواضيع أكثر إلحاحا وأهمية للتعامل معها وعلى رأس قائمة هذه المواضيع تأتي إيران.

    ولكن في الوقت نفسه، أوضح رافيد أن ابن سلمان شدد أيضا على ضرورة حصول تقدم فعلي نحو الاتفاق مع الفلسطينيين قبل الدفع نحو التطبيع بين السعودية والعالم العربي من ناحية وبين إسرائيل من ناحية أخرى.

    وكشف رافيد أن هذه التفاصيل وصلت برسالة سرية أرسلها دبلوماسي إسرائيلي في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، والذي حصل على التفاصيل من المشاركين في اللقاء، وأيضاً من ثلاثة مصادر أخرى، شاركوا في إعداد اللقاء وتحدثوا عما جرى، مضيفا أنهم كانوا مندهشين من حديث ولي العهد السعودي عن الشأن الفلسطيني.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, تسريبات, القضية الفلسطينية, محمد بن سلمان, محمود عباس, السعودية, إسرائيل, فلسطين
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