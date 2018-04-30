الجيش العربي السوري يتقدم في الحجر الأسود بإسناد من سلاح الجو

واصلت وحدات من الجيش تقدمها على عدة محاور في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق خلال عملياتها على أوكار وتجمعات الإرهابيين بالتوازي مع غارات لسلاح الجو على تحصيناتهم ومحاور تسللهم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد،

وحققت وحدات من الجيش أمس تقدما على أطراف حي الحجر الأسود بعد تدمير عدد من النقاط المحصنة وقطع العديد من طرق امداد الارهابيين من عمق الحي باتجاه نقاط الاشتباك على أطرافه الجنوبية والجنوبية الغربي، بحسب ما أفادت وكالة سانا.

© Sputnik . بدء دخول الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج المحاصرين فيهما

وضيق الجيش العربي السوري الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق في اليومين الماضيين بعد سيطرتها على أحياء المأذنية والقدم والعسالي والجورة.

ويذكر أن العمليات العسكرية متواصلة ضد التنظيمات الإرهابية حتى اجتثاثها من جنوب دمشق بالتوازي مع بدء الإجراءات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس والقاضي بإخراج الارهابيين من مخيم اليرموك الى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والمختطفين من قرية اشتبرق البالغ عددهم 85 جميعهم من الأطفال والشيوخ والنساء وذلك على مرحلتين.

وتمكنت وحدات الجيش البرية منذ بدء عملياتها من كسر دفاعات التنظيمات الإرهابية وقطع العديد من خطوط امدادها وتفكيك بناها التنظيمية بعد مقتل العديد من قادتها إثر اشتباكات عنيفة أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.