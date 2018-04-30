العراق يفكك خلية إرهابية ويفشل خططها

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، 30 أبريل/نيسان، تفكيك خلية إرهابية واعتقال عناصرها، في عملية نوعية للأجهزة الأمنية العراقية، في مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأوضح رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، صباحا، قائلا:

"بمعلومات استخبارية دقيقة، مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، تتمكن من اختراق خلية إرهابية وتفكيكها وتلقي القبض على جميع أفرادها في منطقة حمام العليل، جنوبي الموصل، مركز نينوى شمال بغداد".

© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff بطولات جديدة تحققها القوات العراقية في اقتلاع "داعش"

وأضاف رسول، أن الخلية الإرهابية هذه، كان عناصرها يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب.

وتواصل القوات العراقية عمليات التطهير والتفتيش للبحث عن عناصر إرهابية في المناطق التي حررتها من قبضة تنظيم "داعش" شمال ووسط وغربي البلاد.

وفي 10 تموز/يوليو 2017 أعلن العراق تحرير مدينة الموصل، التي كان تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلنها عاصمة لدولة خلافته المزعومة في العراق، في منتصف عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.