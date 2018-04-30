"الأرصاد": عاصفة ترابية تضرب مصر ونحذر من القيادة السريعة

قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور وحيد سعودي، إن العاصفة الترابية المنتظرة في مصر، متوسطة الشدة ومعتادة في هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن هناك أسباب لمثل هذه التغيرات الجوية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان، أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة الترابية بين ساعتين إلى 3 ساعات، يعقبها سقوط أمطار ستهدئ من حدة الجو، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED الأرصاد الجوية تعلن توقعاتها لحالة الطقس في مصر

وأوضح سعودي، أن الهيئة تحذر المواطنين من القيادة السريعة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى ضرورة إحكام إغلاق المنازل لحماية الأطفال من الأتربة التي ستثيرها العاصفة، بجانب اتخاذ تدابير الحيطة بالنسبة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي، بعدم التعرض المباشر للعاصفة والأتربة، وكذلك وقف الأنشطة البحرية.

ولفت المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إلى أنه يجب على المواطنين عدم ترك سياراتهم أو مركباتهم أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة النور، لأن بعضها يكون تأسيسه ضعيفا، وبالتالي يمكن للرياح وأنشطتها أن تسقط هذه اللوحات أو الأعمدة فوق السيارات وتدمرها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، اليوم ليسود طقس شديد للحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، مائلا للبرودة ليلا.

وأشار البيان، إلى ضعف الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، لتصبح كثيفة على بعض المناطق، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون رعدية أحيانا، وكثيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، تصل إلى حد السيول هناك.