"الأرصاد": عاصفة ترابية تضرب مصر ونحذر من القيادة السريعة

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان، أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة الترابية بين ساعتين إلى 3 ساعات، يعقبها سقوط أمطار ستهدئ من حدة الجو، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.
ولفت المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إلى أنه يجب على المواطنين عدم ترك سياراتهم أو مركباتهم أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة النور، لأن بعضها يكون تأسيسه ضعيفا، وبالتالي يمكن للرياح وأنشطتها أن تسقط هذه اللوحات أو الأعمدة فوق السيارات وتدمرها.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، اليوم ليسود طقس شديد للحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، مائلا للبرودة ليلا.
وأشار البيان، إلى ضعف الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، لتصبح كثيفة على بعض المناطق، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون رعدية أحيانا، وكثيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، تصل إلى حد السيول هناك.
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