باسيل: لبنان سجل انتصارا كبيرا لكل اللبنانيين في الخارج

عقد وزير الخارجية والمعتربين جبران باسيل، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا في وزارة الخارجية لتقييم العملية الانتخابية للبنانيين المنتشرين في الخارج.

واعتبر أن لبنان سجل انتصارا كبيرا لكل اللبنانيين، في الانتشار ونسب اقتراع المغتربين كانت مقبولة جدا بعكس ما يروج له.

وقال الوزير اللبناني إن انتخابات المغتربين سابقة ستؤدي فيما بعد إلى عودة المغترب اللبناني إلى وطنه ووطنيته ومشاركته في صنع القرار اقتراع اللبنانيين في الخارج.

وأضاف: في تاريخ لبنان لم تحصل عملية انتخابية بهذه الشفافية وهذا يؤكد أننا نستطيع أن نفعل الأمر نفسه في لبنان.

وأشار باسيل إلى أن تكلفة العملية الانتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف مليون دولار أمريكي، فيما بلغت عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج 40 ألف دولار أمريكي.

وأكد أن هناك جهات سياسية في لبنان لديها إمكانية حركة أقل من غيرها في الخارج، في طليعتها "حزب الله" وبالدرجة الثانية "حركة أمل" ويليهما "التيار الوطني الحر" بسبب الوضع السياسي.

وقال إن "نسبة الاقتراع العامة للبنانيين في الانتشار بلغت 59 في المئة وهي نسبة جيدة، والمحصلة لنسب المقترعين في الخارج، أستراليا 58 في المئة، أوروبا 59.5 في المئة، أفريقيا 68 في المئة، أمريكا اللاتينية 45 في المئة، الدول العربية حوالى 69 في المئة، أمريكا قد تصل إلى 55 في المئة".