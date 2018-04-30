"سلم نفسك" في تونس

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على سفر أعضاء العرض المسرحي "سلم نفسك" إلى تونس للمشاركة فى فعاليات الدورة التأسيسية الأولي للمهرجان العربي للمسرح بمدينة صفاقس بتونس بمشاركة من المغرب والجزائر ومصر.

وقال الدكتور هشام مراد رئيس العلاقات الثقافة الخارجية، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخه منه، إن موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على هذه المشاركة تأتى في إطار اهتمامها بمشاركة شباب الفنانين بشكل فاعل فى أغلب المهرجانات الثقافية والفنية ودعما للتبادل الثقافي بين مصر وتونس، مشيرا إلى أن اختيار العرض المسرحى "سلم نفسك" لما حققه من نجاح كبير خلال الأشهر الماضية.

وينظم المهرجان مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس بالتعاون مع المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، شاهدوا العرض المسرحي "سلم نفسك"، في دار الأوبرا، خلال زيارة بن سلمان الأخيرة.

ومسرحية "سلم نفسك" من إخراج المخرج خالد جلال، وهو مشروع تخرج ورشة الارتجال والتمثيل المسرحي للدفعة الثالثة من من طلبة استوديو مركز الإبداع الفني، ويقوم ببطولتها طلبة المركز".