تداول أنباء عن وفاة أمير سعودي... ووسائل إعلام المملكة تعلق

ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير، خالد الفيصل.

لكن وسائل إعلام سعودية نقلت عن مصادرها تكذيب تلك الأنباء، فقالت صحيفة "عكاظ"، إن مصدر مطلع في إمارة مكة المكرمة نفى الأنباء المتداولة عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مؤكدة أن تلك الأنباء التي جرى تداولها على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يتفق مع صحيفة "سبق".

© REUTERS / Philippe Wojazer حقيقة وفاة الأمير متعب بن عبد الله

نبأ وفاة الأمير " #خالد_الفيصل " عارٍ عن الصحة، الله يطول في عمره ويمتعه بالصحة والعافيه. — سعود الدعجاني🇸🇦 (@saud_aldajani) April 30, 2018

وأكد المصدر ضرورة توخي الحيطة والحذر في نقل الأخبار واللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومة الصحيحة.

وكان الأمير خالد الفيصل قد تفقد صباح اليوم (الاثنين) برفقه نائبه الأمير عبدالله بن بندر بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وأعضاء مجلس المنطقة، مشروع نفق الأندلس الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90% فيما سيتم افتتاح النفق في شهر مايو/ أيار القادم بحسب تأكيدات أمين جدة الدكتور هاني أبو راس.

وخلال الجولة الميدانية استمع الأمير خالد الفيصل ونائبه لشرح عن المشروع الممثل في تنفيذ نفق (شمال/جنوب) على امتداد طريق الملك عبدالعزيز عـند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء بطول 1580 مترا وعرض 29 مترا، ليصبح مسارا مفتوحا باتجاهين بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز وتيسير التنقل من أبحر شمالا إلى طريق الفلاح جنوبا.