قناة "الجزيرة" تشعل جدلا واسعا بسبب محمد بن سلمان

وآثار وصف "الجزيرة"، لولي العهد السعودي، بـ"الفتى"، ردود فعل غاضبة، ضد القناة، بعدما نشر موقع الجزيرة تقريرا إخباريا بعنوان: "كل شيء بيد هذا الفتى.. المرتزقة والأمن وتويتر".
وقال الناشط السعودي خالد العبدالرحمن، في إشارة إلى تغريدة للجزيرة، على تويتر تضمنت رابط التقرير وعنوانها: "كل شيء بيد هذا الأسد.. الوقوف بوجه إيران وتأديب قطر والقفز لمصاف الدول العظمى اعانك الله ياحامي حمى العروبة".
كل شيء بيد هذا الأسد.. الوقوف بوجه ايران وتأديب قطر والقفز لمصاف الدول العظمى اعانك الله ياحامي حمى العروبة.https://t.co/7ffSMPWsEz— خالد العبدالرحمن (@b52aksama) April 29, 2018
وذهب فريق آخر إلى التعليق من خلال تفنيد محتوى التقرير، وإظهار الإنجازات التي حققها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومكانته لدى أبناء المملكة.
وقال الناشط مطلق القرفي: "هذا الفتى أبوه سلمان وجده معزي وخاله ابن حثلين العجمي. هذا الفتى يقود بلاده للإنجاز وهذا الفتى نفسه بقرار واحد عزل تنظيمكم ودمر خططكم وأعاد العروبة حيث كانت. وأنتم ومرتزقتكم لكم النباح والصياح تارة ترددون الحصار أوجعنا وتارة تنادون بالحوار وهو مازال يردد: صغيرة صغيرة صغيرة جداً".
هذا الفتى ابوه سلمان وجده معزي وخاله ابن حثلين العجمي.— مطلق القرفي (@MutlaqHPM) April 30, 2018
هذا الفتى يقود بلاده للإنجاز وهذا الفتى نفسه بقرار واحد عزل تنظيمكم ودمر خططكم وأعاد العروبة حيث كانت.
وأنتم ومرتزقتكم لكم النباح والصياح تارة ترددون الحصار اوجعنا وتارة تنادون بالحوار وهو مازال يردد: صغيرة صغيرة صغيرة جداً
وفي نفس الاتجاه، قال نايف المطيري: "هذا الفتى يرتقي ببلاده للقمة، وهو ذات الفتى الذي أخرجكم من جحوركم عندما كنتم تمارسون التقية الإعلامية، فداس بقدمه على رؤوسكم فأخرج منكم السم الخبيث وجعله يعود عليكم، لم ولن تستطيعوا مقارعته يا تنظيم الخبث والخبائث".
هذا الفتى يرتقي ببلاده للقمة، وهو ذات الفتى الذي أخرجكم من جحوركم عندما كنتم تمارسون التقية الاعلامية فداس بقدمه على رؤوسكم فأخرج منكم السم الخبيث وجعله يعود عليكم، لم ولن تستطيعوا مقارعته يا تنظيم الخبث والخبائث
— نايف المطيري 🇸🇦 (@naifmutiri) April 29, 2018
وكانت قناة "الجزيرة" قد نشرت تقريرا تحت اسم "كل شيء بيد هذا الفتى… المرتزقة والأمن وتويتر"، زعمت فيه أن "السياسات الجديدة في المملكة العربية السعودية، أفضت إلى تركيز القرار في يد شخص واحد، بعد أن كان دولة بين زمرة من الأمراء"، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني.
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