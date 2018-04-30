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18:28 30 أبريل/ نيسان 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    قناة "الجزيرة" تشعل جدلا واسعا بسبب محمد بن سلمان

    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    العالم العربي
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    وصفت قناة "الجزيرة" القطرية، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصفا "غير مسبوق"، مما أشعل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وآثار وصف "الجزيرة"، لولي العهد السعودي، بـ"الفتى"، ردود فعل غاضبة، ضد القناة، بعدما نشر موقع الجزيرة تقريرا إخباريا بعنوان: "كل شيء بيد هذا الفتى.. المرتزقة والأمن وتويتر".

    وقال الناشط السعودي خالد العبدالرحمن، في إشارة إلى تغريدة للجزيرة، على تويتر تضمنت رابط التقرير وعنوانها: "كل شيء بيد هذا الأسد.. الوقوف بوجه إيران وتأديب قطر والقفز لمصاف الدول العظمى اعانك الله ياحامي حمى العروبة".

    وذهب فريق آخر إلى التعليق من خلال تفنيد محتوى التقرير، وإظهار الإنجازات التي حققها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومكانته لدى أبناء المملكة.

    وقال الناشط مطلق القرفي: "هذا الفتى أبوه سلمان وجده معزي وخاله ابن حثلين العجمي. هذا الفتى يقود بلاده للإنجاز وهذا الفتى نفسه بقرار واحد عزل تنظيمكم ودمر خططكم وأعاد العروبة حيث كانت. وأنتم ومرتزقتكم لكم النباح والصياح تارة ترددون الحصار أوجعنا وتارة تنادون بالحوار وهو مازال يردد: صغيرة صغيرة صغيرة جداً".

    وفي نفس الاتجاه، قال نايف المطيري: "هذا الفتى يرتقي ببلاده للقمة، وهو ذات الفتى الذي أخرجكم من جحوركم عندما كنتم تمارسون التقية الإعلامية، فداس بقدمه على رؤوسكم فأخرج منكم السم الخبيث وجعله يعود عليكم، لم ولن تستطيعوا مقارعته يا تنظيم الخبث والخبائث".

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