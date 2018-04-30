وفد روسي يصل إلى مدخل ريف حمص الشمالي للتفاوض على إخراج المسلحين

وصل إلى معبر "الدار الكبيرة" بمدخل ريف حمص الشمالي في سوريا وفد من الجانب الروسي بهدف بدء مفاوضات مع المسلحين هناك وفق الشروط التي وضعتها الدولة السورية.

وذكر موقع "الوطن أون لاين" أن معلومات تفيد بوجود وفد من الجانب الروسي على معبر الدار الكبيرة بمدخل ريف حمص الشمالي لبدء التفاوض مع المسلحين لإخراجهم أو تسوية أوضاعهم وفق شروط الحكومة السورية.

إلى ذلك أفاد مراسل "الوطن أون لاين" بأن سلاح الجو السوري يكثف في هذه الأثناء استهدافه لتجمعات التنظيمات الإرهابية في بلدات الرستن وتلبيسة وقرى دير فول والمجدل والزعفرانة والغنطو والحولة بريف حمص الشمالي والشمالي الغربي.

إلى ذلك تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن تسوية أوضاع 156 مسلحا من تلبيسة والرستن بريف حمص.

وقالت في تقرير لها أمس الأحد إنه تمت تسوية أوضاع 156 مسلحا من ريف حمص الشمالي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لاستكمال إنجاز المصالحات المحلية تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية لمختلف المناطق.

وذكرت أنه في حمص تمت تسوية أوضاع 156 مسلحا من بلدة تلبيسة ومدينة الرستن شمال مدينة حمص في إطار المصالحات المحلية بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن والمواطن.

وسوت الجهات المختصة في 21 من شباط/ فبراير الماضي أوضاع 135 مطلوبا من مدينة الرستن وبلدة تلبيسة سلموا أنفسهم واسلحتهم.