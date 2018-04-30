وزير النفط العراقي يعلن إطفاء آخر الآبار المشتعلة في حقل عجيل النفطي

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إخماد حريق البئر 42 في حقل عجيل النفطي، بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد، وهو آخر الآبار المشتعلة في الحقل منذ طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

بغداد — سبوتنيك. وقال اللعيبي، في بيان اليوم الاثنين، إن "الملاكات [الكوادر] الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال، والجهات الساندة لها في الشركات النفطية والدفاع المدني، تمكنت من إطفاء البئر 42 والسيطرة عليه بشكل كامل".

© AP Photo / Hasan Jamali العراق: قيمة صادرات النفط بلغت أكثر من 6 مليارات دولار في مارس الماضي

وأضاف اللعيبي "الملاكات الوطنية أثبت جدارتها في التعامل مع حرائق الآبار المعقدة بحرفية كبيرة واستطاعت إطفاء الحرائق بمهنية عالية، وبالاعتماد على الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبدون الاستعانة بشركات عالمية مما وفر للخزينة الاتحادية الملايين من العملة الصعبة".

وثمن وزير النفط جهود جميع العاملين في شركة نفط الشمال، والشركات النفطية الساندة والدفاع المدني، مؤكدا حرص الوزارة على الإسراع في تأهيل وتطوير حقل عجيل ووضع الخطط اللازمة لذلك. بحسب البيان.

فيما قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن "وزير النفط أوعز بتكريم جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، وإطفاء آخر بئر من حقل عجيل النفطي، التي قامت عصابات "داعش" الإرهابية بإشعالها أثناء فرارها من المنطقة".

وكان تنظيم "داعش" أضرم النيران في حقل عجيل النفطي، الواقع شرقي مدينة تكريت في آذار/مارس 2015 لمحاولة عرقلة عمليات القوات العراقية لتحرير المدينة.

وكان وزير النفط العراقي أعلن استئناف الإنتاج من حقل عجيل النفطي في 10 آذار/مارس الماضي، بطاقة إنتاجية تبدأ من 5 آلاف برميل/يوميا، بعد إتمام المرحلة الأولى من عمليات تأهيل الحقل الذي تعرض للتخريب والتدمير على يد "داعش".

ويسعى العراق للتعافي اقتصاديا من نحو 4 سنوات من الحرب ضد الإرهاب، حيث تعرضت حقول ومصافي النفط العراقية في شمال ووسط وغرب البلاد للتخريب والتدمير، بعد استيلاء تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] عليها في حزيران/يونيو 2014.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية في أنحاء البلاد.