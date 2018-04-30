وفد أمني قطري يزور الأردن لهذا السبب

زار وفد أمني قطري، العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين 30 أبريل / نيسان، لبحث تبادل الخبرات في المجالات الأمنية، رغم طلب الأردن من السفير القطري مغادرة البلاد، في يونيو / حزيران العام الماضي، على خلفية إعلان كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة الدوحة.

عمان — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود، بحث مع مدير عام مكافحة المخدرات في دولة قطر العميد أحمد الكواري والوفد المرافق له أوجه التعاون وتبادل الخبرات الشرطية.

ونقلت "بترا" عن اللواء الحمود قوله، خلال اللقاء: "نسعى دوما لرفع مستوى التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في مختلف الدول الشقيقة والصديقة خصوصا في المجالات التدريبية وتبادل الخبرات الأمنية"، مؤكدا أن مديرية الأمن العام الأردنية لن تتوانى عن تقديم خبراتها الشرطية بما يخدم كافة الأجهزة الأمنية للأشقاء والأصدقاء".

ومن جهته أكد الكواري حرص قطر على مزيد من التعاون بين جهازي الأمن في البلدين، وعقد مزيد من الدورات وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية المشتركة بينهما.

لكن نواب أردنيون طالبوا الحكومة، عبر مذكرة نيابية، بإعادة النظر في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو 2017، ودعوا إلى عودة سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية إلى عمّان.