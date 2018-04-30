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18:27 30 أبريل/ نيسان 2018
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    عقيلة صالح في موسكو

    عقيلة صالح يصدم الليبيين بشأن التوصل إلى اتفاق سياسي

    © Sputnik . mostafa el atar
    العالم العربي
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    قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب أن تتم قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة.

    عن إمكانية الوصول لاتفاق سياسي في ليبيا، أضاف صالح، في مقابلة مع صحيفة المرصد الليبية، رأى أنه "من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب".

    وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن يتم انتخاب رئيس للدولة، ليكلف رئيس وزراء يحل مشاكل الشعب، مضيفا: "سأعرض هذه الفكرة على زملائي في مجلس النواب، لأنه مطلب شعبي".

    وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عن أن المبعوث غسان سلامة أخبره بأن كل الاستطلاعات في ليبيا بينت رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات.

    وأشار إلى أن "هناك توجها دوليا وأمميا داعم للتوجه إلى الانتخابات في ليبيا كحل للأزمة".

    ورأى المستشار عقيلة صالح بأنه "يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية، لكي نجنب البلاد مزيدا من الانقسام".

    وقال إن "مجلس النواب والدولة تأخرا في الوفاء بالتزاماتهما وأنا شخصيا أؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام".

    وأكد عقيلة أنه بداية الأسبوع المقبل سيعرض الأمر على مجلس النواب والشعب الليبي.

    وعن رؤيته لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي قال: "الوقت لا يسعفنا لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على أن المخرج هو الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل".

    وعن زيارته للمغرب قال رئيس مجلس النواب إنها كانت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، وتزامنت مع زيارة خالد المشري الذي دعاه رئيس مجلس النواب المغربي.

    وكشف عن أن الوفد المرافق له والوفد المرافق للمشري لم يلتقيا للتفاوض وقال: "ما جمعني مع المشري هو وجبة عشاء أقامها وزير خارجية المغرب".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, الاتفاق السياسي, مجلس النواب الليبي, عقيلة صالح, المغرب, ليبيا
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