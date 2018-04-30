رد فعل السوريين عندما فوجئوا بـ"أسماء الأسد" في شوارع حمص (فيديو)

ويصور الفيديو الذي نشر على صفحة الرئاسة السورية في موقع "تويتر" تجول السيدة الأولى في شوارع حمص وخلال الاحتفال بين الناس بدون مرافقة شخصية.

فيديو مشاركة السيدة #أسماء_الأسد أطفال مدرسة #عكرمة_المخزومي في مدينة #حمص احتفالهم بمهرجان "أطفالنا عشاق سورية إلى العلياء.. نسير لنصنع مجدها".. pic.twitter.com/h8RxQU9iGT — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 30, 2018

​ويذكر أن المدرسة تعرضت لتفجير إرهابي مزدوج في 1/10/2014، واستشهد فيهما أكثر من 40 طفلاً وأصيب نحو 70 آخرين ولم تثنها المحنة عن إكمال رسالتها في العلم والمعرفة.

السيدة #أسماء_الأسد تشارك أطفال مدرسة #عكرمة_المخزومي احتفالهم بمهرجان "أطفالنا عشاق سورية إلى العلياء.. نسير لنصنع مجدها" في #حمص، المدرسة تعرضت لتفجير إرهابي مزدوج في 1-10-2014 واستشهد فيهما أكثر من 40 طفلاً وأصيب نحو 70 آخرين ولم تثنها المحنة عن إكمال رسالتها في العلم والمعرفة pic.twitter.com/0PA4xI50hq — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 30, 2018

​وزارت السيدة أسماء الأسد منازل جرحى الجيش العربي السوري في حمص للأطمئنان عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية.

السيدة #أسماء_الأسد تزور منزل الجريح البطل جلال رزوق في حي وادي الذهب بمدينة #حمص للاطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعه الصحية والنفسية والاجتماعية وما قدمه له برنامج #جريح_الوطن طبيا او على مستوى مواءمة المنزل او المشروع الانتاجي..بعد زيارتها لمنزل الجريح جمال الحسن pic.twitter.com/br3EqBftEW — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 30, 2018

​السيدة #أسماء_الأسد تزور منزل الجريح البطل جمال الحسن في حي كرم الزيتون بمدينة #حمص.. الذي أصيب بالشلل أثناء تأدية واجبه الوطني، وتتابع تفاصيل ونوعية ومستوى ما يقدمه البرنامج من خدمات للجريح المصاب بكافة النواحي. في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لبرنامج #جريح_الوطن.. pic.twitter.com/f16k7Vm1ye