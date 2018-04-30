أول تعليق رسمي من الأردن على استخدام أراضيها لقصف سوريا

نفي وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، ما تردد عن قصف مناطق سورية من أراضي بلاده.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، أكد المومني أن الأردن ثابت على موقفه الراسخ بدعم جهود الحل السياسي كسبيل وحيد لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد المومني أن المملكة تسعى دائما لأمن واستقرار الشعب السوري الشقيق، منوها لجهود الأردن تجاه حل سياسي للأزمة.

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وقال المومني: "هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تسعى لتشويه مواقف الأردن، مصدرها من يسعون لتعميق الأزمة السورية وإبقاء دوامة العنف والفوضى التي يعانيها الشعب السوري الشقيق".

وأشار المومني إلى أن الأرد تحمل أعباء كبيرة نتيجة الأزمة السورية ومن مصلحته العليا إنهاءها في إطار الحل السياسي.

وأتم المومني إلى الأن الأردن تسعى لإنجاح مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا، والدعوة إلى توسعة هذه المناطق حقنا للدماء.

وأعلن التلفزيون السوري في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب تعرضت لهجوم صاروخي، وزعمت التقارير أن الهجوم تم شنه من قواعد أردنية.