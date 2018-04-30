أبو الغيط ووزير خارجية أوكرانيا يبحثان الملفات الملتهبة في المنطقة

تبادل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وبافلو كليمكين وزير خارجية أوكرانيا، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة خلال لقائهم اليوم بمقر الجامعة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين، أن أبو الغيط عرض في هذا الإطار لأهم ما خرج عن القمة العربية الأخيرة في الظهران فيما يخص عدد من الملفات التي تكتسب أهمية خاصة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.

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وأضاف عفيفي أن أبو الغيط أكد التطلع لأن تنحى أوكرانيا منحى إيجابي في مساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك عدم قبول تغيير الوضعية القانونية والتاريخية للقدس المحتلة، وذلك اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية ذلت الصلة التي أقرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح عفيفي، أن الوزير الأوكراني عرض من جانبه لأهم تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده وفي شبه جزيرة القرم على المستويين السياسي والاقتصادي، معربا بدوره عن التطلع لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوكرانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ظل وجود فرص جيدة متاحة لتحقيق هذه النقلة النوعية.

يشار إلى أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الأوكرانية، بحيث يمكن الاستفادة منها في تحقيق الزخم المطلوب لتطوير العلاقات بين الدول العربية وأوكرانيا.