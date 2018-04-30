التحالف الدولي يعلن انتهاء عملياته القتالية الرئيسية ضد "داعش" في العراق

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم التحالف الدولي، العقيد ريان ديلون، عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، إن "التحالف وبمراسم رسمية ينهي عملياته القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) بالعراق"، مؤكدا "التزاماتنا تجاه العراق ومسؤولياتنا مستمرة لإتمام كافة المهام دون تغيير".

© AP Photo / 883 قتيل مدني نتيجة غارات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014

وذكر التحالف، في بيان صدر اليوم الاثنين، "التحالف ينهي اليوم بمراسم رسمية في بغداد عملياته القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش في العراق".

وأضاف البيان: "التحالف الدولي كان مسؤولا عن عمليات قتالية برية دعما للقوات الأمنية العراقية خلال الحملة لهزيمة تنظيم "داعش" لتحرير نحو 4.5 ملايين عراقي كانوا عالقين في مناطق سيطرة التنظيم".

ولفت البيان إلى أن "الاحتفالية التي جرت بهذه المناسبة في بغداد كانت بحضور القيادات الأمنية العراقية، وقيادات التحالف الدولي"، موضحا "جرى نقل سلطات عملية العزم المتأصل إلى قيادة العمليات المشتركة".

ونقل بيان التحالف تصريحات للمتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات العراقية العميد يحيى رسول قال خلالها "التحالف الدولي كان شريكا وجزءا من النجاحات التي تحققت ضد تنظيم داعش".

فيما قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص في التحالف الدولي بريت ماكغورك عبر "تويتر" اليوم "شركاؤنا الأعضاء الـ75 في التحالف القوي، يظلون ملتزمين بتعزيز العراق أمام داعش"، متابعا "عاد اليوم أكثر من 3 ملايين شخص إلى ديارهم في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم".

© REUTERS / HANDOUT التحالف الدولي: مقتل 855 مدنيا نتيجة غاراتنا على سوريا والعراق خلال مكافحة داعش

وأضاف ماكغورك: "نحن نعمل مع الحكومة العراقية والبنك الدولي لوضع الأسس من أجل إعادة بناء هذه المناطق على المدى البعيد".

ولفت ماكغورك: "حدث اليوم مهم في العراق، هذا التحول هو من أجل دعم القوات العراقية لاجتثاث الخلايا الإرهابية وحماية الحدود العراقية".

وبدأ التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية في العراق في أب/أغسطس 2014، بعد أيام معدودة من بث التنظيم فيديو مصور يظهر عملية إعدام المواطن الأمريكي الصحفي جيمس فولي ذبحًا، وكان ذلك بعد مرور أقل من شهرين على إعلان البغدادي قيام "دولة الخلافة" وعاصمتها الموصل.