رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني: صفقة القرن الأمريكية لن تمر

اقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن تكون مخرجات المجلس الوطني في اجتماعاته الحالية تحديد موعد لانتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال الزعنون في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ23 من المجلس الوطنى الفلسطيني اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان، إن الصفقة الأمريكية لن تمر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

© AP Photo / Khalil Hamra حماس: التصريحات المنادية بحق إسرائيل لأرض فلسطين تسترضي قوى إقليمية

وتابع أن المجلس أصبح عضوا "كامل العضوية في معظم الاتحادات والجمعيات والمنتديات البرلمانية في العالم، من ضمنها الاتحاد البرلماني الدولي الذي اتخذ قرارا قبل شهر برفض قرار الرئيس ترمب بشأن القدس وانتصر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد الزعنون أن البديل عن الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية السلام، هو الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة ومرجعية قرارتها ذات الصلة.

وأضاف الزعنون أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية يعتبر "جوهر ما طرحه الرئيس عباس في مجلس الأمن من قبل".

وانطلقت مساء اليوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بحضور وفود عربية ودولية.

وتتواصل أعمال المجلس الوطني لمدة 4 أيام بعنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".

ويناقش المجلس سبل وآليات مواجهة تحديات ومخاطر المرحلة المقبلة، و"محاولات تصفية القضية الفلسطينية".



