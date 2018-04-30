رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني: صفقة القرن الأمريكية لن تمر

وقال الزعنون في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ23 من المجلس الوطنى الفلسطيني اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان، إن الصفقة الأمريكية لن تمر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد الزعنون أن البديل عن الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية السلام، هو الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة ومرجعية قرارتها ذات الصلة.
وأضاف الزعنون أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية يعتبر "جوهر ما طرحه الرئيس عباس في مجلس الأمن من قبل".
وانطلقت مساء اليوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بحضور وفود عربية ودولية.
وتتواصل أعمال المجلس الوطني لمدة 4 أيام بعنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".
ويناقش المجلس سبل وآليات مواجهة تحديات ومخاطر المرحلة المقبلة، و"محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
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