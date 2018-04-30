الرئيس الفلسطيني: لا دولة في غزة ولا دولة دونها

قال الرئيس الفلسطينيى محمود عباس، إن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين وإنه "لا دولة في غزة ولا دولة دونها".

وأكد الرئيس عباس في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ23 من المجلس الوطنى الفلسطيني أنه لو لم يعقد المجلس الوطني "لكان الحلم الوطنى الفلسطيني في خطر".

© REUTERS / Mohammed Salem 4 قتلى و729 مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي في فلسطين

ودعا عباس العرب والمسلمين إلى زيارة فلسطين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية

وأضاف أن "هناك من لا يرغب بعقد المجلس الوطني وأن ينتهي الحلم الفلسطيني، ولكن فشلت كل المحاولات لعقد مجلس مواز في غزة وخارج الوطن.

"وتابع أن "الآخرين" فشلوا في منع عقد دورة المجلس الوطني، "لكن الأبواب مازالت مفتوحة للعودة".

وشدد الرئيس على أن فلسطين "لن تقبل بصفقة القرن أو أن تكون أمريكا وحدها وسيطا في عملية السلام".

واعتبر الرئيس الفلسطيني صفقة القرن

"صفعة" تنهى السلام "لأنها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين والاستيطان من المفاوضات".

وانطلقت مساء اليوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بحضور وفود عربية ودولية.

وتتواصل أعمال المجلس الوطني لمدة 4 أيام بعنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".

ويناقش المجلس سبل وآليات مواجهة تحديات ومخاطر المرحلة المقبلة، و"محاولات تصفية القضية الفلسطينية".