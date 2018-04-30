إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في سوق بمأرب

أصيب أربعة يمنيين، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة في آلية عسكرية انفجرت مساء اليوم الاثنين في سوق التويتي التجاري بمدينة مارب".

© REUTERS / Faisal Nasser اليمن: التحالف يستهدف صعدة بـ4 غارات وقصف سعودي مكثف على "رازح"

وأشار إلى "أن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار مادية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت الأحداث مؤخرا عقب مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، صالح الصماد، في غارة للتحالف على محافظة الحديدة.