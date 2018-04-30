السعودية تحقق مع إسرائيليين تعاونا مع الموساد لاستهداف موسم الحج

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، نظر قضية اتهام مواطنين إسرائيليين من "عرب 48" بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي، لجمع معلومات عن السعودية والسعي للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج لصالح تنظيم "داعش".

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ"، وجه المدعي العام 11 تهمة ضد المتهمين، بواقع سبع تهم للأول وأربع للثاني.

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وتم اتهام المتهم الأول بـ"التعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحهم، والإفصاح عن تعاطفه مع تنظيم "داعش" الإرهابي وتخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج ، والإدعاء أنه المهدي المنتظر، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التواصل مع أحد مؤيدي تنظيم " داعش "، وحيازة وتعاطي الحبوب المحظورة، ومخالفته نظام الإقامة بتخلفه عن حملته التي قدم معها للعمرة والبقاء في المملكة، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال ومعلومات عن اسمه ومكان إقامته غير صحيحة".

كما تم اتهام المتهم الثاني بـ"تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد بجمع معلومات لصالحهم، والسعي لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال تخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج، ومخالفته نظام الإقامة بالتخلف عن حملته التي قدم فيها للعمرة والبقاء في المملكة، وتضليله جهة التحقيق بإدلائه بأقوال ومعلومات عن اسمه ومحل إقامته غير صحيحة".

وطالب المدعي العام في نهاية الجلسة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.