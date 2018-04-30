المجموعة الرباعية الدولية تعلن موقفها من الوضع في ليبيا

جددت المجموعة الرباعية المعنية بالشأن الليبي اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان تطلعها للمزيد من ترسيخ الأمن في ليبيا وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي بين الأطراف للوصول إلى حل جامع ودائم وسلمي للوضع بقيادة ليبية.

وكان الاجتماع الرابع لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

© AFP 2018 / Abdullah Doma اتفاق بين مصر وفرنسا بشأن ليبيا

ودعمت المجموعة الرباعية في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه خطة عمل الأمم المتحدة لليبيا ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية، كما دعت المجموعة كافة الأطراف الليبية إلى تحمل مسئولياتها ومواصلة تعاونها، بحسن نية، مع الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق.

ورحبت المجموعة الرباعية بالجهود الجارية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الليبية والذي صدّق عمليا على قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو/ حزيران 2017، للوصول إلى توافقات واسعة النطاق بين كافة أصحاب المصلحة الليبيين بغية إجراء استفتاء دستوري.

كما شددت المجموعة الرباعية على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم الذي يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية، وتعهدت المجموعة برعاية أية تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية لإجراء انتخابات ناجحة، يقبل بها المجتمع الدولي.

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وأكدت المجموعة الرباعية على استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة، والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار، وشددت على أهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد.

وأعربت المجموعة الرباعية عن إدانتها لكافة الهجمات الإرهابية في ليبيا وأعادت التأكيد على دعمها للجهود الليبية الجارية الهادفة إلى القضاء على الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على أمن ليبيا واستقرار دول الجوار والمنطقة.

وأكدت المجموعة الرباعية على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد.