مظاهرات عارمة تحاصر بن دغر وحكومته في جنوب اليمن

قال مصدر مسؤول في الجنوب اليمني، إن مظاهرات عارمة تحاصر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر وعدد من أعضاء حكومته في الفندق الذي يقيمون به في عاصمة جزيرة سقطري بجنوب اليمن.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن مظاهرات عارمة في حديبو عاصمة الجزيرة تحاصر حكومة بن دغر، وأن شخصيات من أنصار الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، من سقطرى تتدخل في هذه اللحظات لمطالبة الجماهير بالسماح لبن دغر ووزرائه للخروج ومغادرة سقطرى.

وفي وقت سابق، طالب المتظاهرون رئيس الحكومة والوزراء بمغادرة محافظة أرخبيل سقطرى.

وأشار المصدر، إلى أن المتظاهرين كشفوا النقاب عن أن المشروعات التي قام رئيس الحكومة بافتتاحها في سقطرى، هى مشروعات قديمة وتم افتتاحها في وقت سابق، وأن تلك المشروعات تم إقامتها بدعم إماراتي ونسبها بن دغر للحكومة اليمنية ليظهر للعالم وكأن الحكومة تعمل بالفعل على الأرض، و"هذا يعد هروبا من فشله في حل المشاكل التي طرحت عليه في الزيارة السابقة".

وأكد المتظاهرون أن "هنالك وقفات أخرى سوف تنظم يوميا حتى ترحل حكومة الاحتلال التي يقودها بن دغر، الذي لم يقدم لسقطرى أي شي سواء سفلتت 15 كيلو في العاصمة حديبوه، وهذه أهم منجزاته في الأرخبيل الدي يرفض أبنائه تواجد الحكومة فيه".