"الشاباك" يعلن عن اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات في القدس

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد ثلاثة شباب مقدسيين، نسبت لهم تهم الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية. وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم.