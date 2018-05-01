"قسد" تؤكد استئناف معركة تطهير شرق سوريا من جيوب "داعش"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن اليوم الثلاثاء، استئناف المعركة للسيطرة على آخر جيوب تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش المحظور في روسيا) في شرق البلاد.