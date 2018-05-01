عملية مشتركة للحشد الشعبي والشرطة في كركوك بحثا عن فلول "داعش"

نفذت قوات الحشد الشعبي اللواء 11 وقوات الشرطة الاتحادية الفرقة الآلية، اليوم الثلاثاء، عملية نوعية لتعقب فلول "داعش" جنوب غرب كركوك.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الحشد أن العملية تأتي لاستهداف أوكار عصابات "داعش" في مناطق العضيبة والشريفية ضمن قرى الحويجة جنوب غرب كركو ك، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن العثور على عدد من الأنفاق والمضافات تضم أسلحة وأعتدة مختلفة.

وأضاف أن القوات تحركت بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عدد من عناصر "داعش" في القرى المحاذية لقضاء الحويجة.

وفي 15 آذار/مارس الماضي أعلن الحشد الشعبي مقتل 80 من "داعش" خلال 20 يوما من العمليات الأمنية في كركوك، وقال قائد عمليات محور كركوك في الحشد الشعبي أبو حسام السهلاني إن "العمليات مستمرة حتى القضاء على مجاميع داعش الإرهابية التي تتخذ من تلك المناطق ملاذا".

في 19 شباط/فبراير الماضي قتل 27 من مقاتلي الحشد الشعبي في كمين نصبه عناصر تنظيم داعش المتنكرين بزي عسكري في منطقة السعدونية في محافظة كركوك.

وأعلنت الحكومة العراقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي استعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] منذ 2014. إلا أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية منذ هذا الإعلان.

وتأسست قوات الحشد الشعبي في 2014 استجابة لدعوة المرجعية الشيعية العليا في العراق لمواجهة داعش، واعترفت الحكومة العراقية في نهاية 2016 بالحشد كقوة مسلحة وطنية تخضع لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.