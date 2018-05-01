الجيش السوري يتقدم وضربات جوية دقيقة لمقار وتحصينات "داعش" جنوبي دمشق

تواصل وحدات من الجيش السوري عملياتها ضد إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) بمنطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن تقدما جديدا حققه الجيش السوري في الجهة الجنوبية الغربية لدمشق مع توجيه سلاح الجو ضربات دقيقة لمقار وتحصينات الإرهابيين.

وتتابع وحدات الاقتحام في الجيش السوري مدعومة بسلاح الجو والصواريخ تقدمها في معركة أحياء دمشق الجنوبية التي تهدف للقضاء على تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى المنتشرة فيها، وتمكنت اليوم بعملية دقيقة من السيطرة على أحياء القدم والمأذنية والعسالي والجورة.

© REUTERS / OMAR SANADIKI الجيش السوري يسيطر على أحياء القدم والمأذنية والعسالي والجورة جنوب دمشق

وتمكنت وحدات من الجيش السوري، مساء السبت الماضي، من استعادة السيطرة على أحياء القدم والمأذنية والعسالي والجورة في محيط الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق.

وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية لتطهير جنوب دمشق من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في 19 نيسان/ أبريل الماضي.

وبدأت العملية بسلسلة غارات شنها سلاح الجو السوري استهدفت مواقع ودفاعات "داعش" و"جبهة النصرة" في منطقة الحجر الأسود والعسالي جنوب دمشق.