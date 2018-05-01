مقتل شرطي وإصابة ضابط بانفجار عبوة شمال شرق بعقوبة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى عن مقتل شرطي وإصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة .

© AP Photo / حرق أربع مضافات لـ"داعش" في ديالى

بغداد — سبوتنيك . وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لوكالة "سبوتنيك ": "في بادئ الأمر انفجرت عبوة صوتية موضوعة على جانب الطريق في منطقة المخيسة شمال شرق بعقوبة وأثناء توجه قوة من الشرطة إلى المنطقة لإجراء اللازم ومع قرب وصولها إلى موقع الحادث انفجرت عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ضابط".

وبين الحسيني أن "قوة أخرى من الشرطة توجهت إلى موقع انفجار العبوة الناسفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق في الحادث".

يذكر أن محافظة ديالى تشهد مع محافظات اخرى مثل كركوك وصلاح الدين والانبار منذ نحو شهر عمليات أمنية مستمرة لتعقب خلايا نائمة لتنظيم "داعش".