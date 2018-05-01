مقتل 25 مدنيا في قصف لـ"التحالف الأمريكي" على قرية الفاضل في ريف الحسكة السورية

اعتدى طيران "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن على قرية الفاضل السورية قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما تسبب بمقتل وجرح عشرات المدنيين. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت مصادر أهلية من منطقة الشدادي لمراسل "سانا" في الحسكة أن "طائرات التحالف قصفت فجر اليوم منازل المواطنين في قرية الفاضل ما تسبب في استشهاد 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى".

ولفتت المصادر الأهلية إلى أن العدوان الجديد للتحالف تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والممتلكات الخاصة بالأهالي.

© flickr.com / Expert Infantry التحالف الدولي يعلن انتهاء عملياته القتالية الرئيسية ضد "داعش" في العراق

وقالت الوكالة السورية إنه منذ أن أنشأته واشنطن من خارج مجلس الأمن في آب/ أغسطس عام 2014 اعتدى "التحالف الدولي" عبر طائراته عشرات المرات على الأحياء السكنية في الحسكة ودير الزور والرقة وأريافها ما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

ونوهت بمطالبة وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكثر من مرة بالحل الفوري لـ"التحالف الدولي" غير المشروع الذي تأسس خارج إطار الأمم المتحدة ودون موافقة الجمهورية العربية السورية.