أول اجتماع للوطني الفلسطيني منذ 22 عاما يزيد الانقسام أم لمواجهة "صفقة القرن"

وقال عضو المجلس التشريعي عن حماس، يوسف الشرافي في حديثه لـ"سبوتنيك" عبر برنامج "البعد الآخر" حول انعقاد المجلس الوطني بدون مشاركة حماس إن هذا يعمل على تشتيت الشعب الفلسطيني.
وأردف قائلا "القضية الفلسطينية في حاجة إلى كل فلسطيني وكل عربي وأحرار العالم واتفاق المصالحة الذي جرى في القاهرة، أكد على توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، متسائلا كيف ينفرد بهذه القضية شخص واحد معه مجموعة من أبناء فلسطين".
وأشار الشرافي إلى أنه كان من المتفق انعقاد هذا المجلس في أي دولة عربية أو في غزة، لأن أعضاء المجلس بإمكانهم الذهاب إلى غزة ليس العكس.
وصرح الشرافي أن "حركة حماس ردا على انعقاد المجلس الوطني لن تتخذ قرارا منفردا وستتشاور مع الجميع لأجل اتخاذ قرارات تصب في صالح القضية الفلسطينية".
وأكد عبدالله أنه وجه الدعوة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمشاركة في المجلس، كما شاركت من قبل وأن غياب حماس لن يؤثر، ولن تستطيع تنفيذ ما تتوعد به تجاه انعقاد هذا المجلس لأنه الأغلبية حضرت، والقرار يعود للقائد وعلى الأقلية الالتفاف حوله والانصياع لما يخرج به المجلس الوطني.
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