نصر الله: ابن سلمان حاضر لدفع مليارات الدولارات للتحريض على المقاومة

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء 1 مايو/أيار، انتقادات حادة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واتهمه بمحاولة التدخل في الانتخابات اللبنانية.

قال نصر الله: "لكل أولئك الذين أرسلوا لي عرائض موقعة بالدم أو بالحبر أو أرسلوا سيوفا وبنادق أجدادهم في البقاع، أقدم لهم شكري ومحبتي بكل تواضع وأنا الذي اعتبر نفسي واحدا منهم".

وفي كلمته التي ألقاها في المهرجان الانتخابي الذي أقامه "حزب الله"، لدائرتي بعلبك — الهرمل وزحلة قال نصر الله: "أخاطبكم عبر الشاشة لأنه بسبب محبتكم وغيرتكم وحميتكم وإعلانكم على مدى الأسابيع الماضية عن الوفاء، لم تكن هناك أي حاجة أن أكون بينكم شخصيا ولا حاجة لهذه المخاطرة".

وأضاف: هدف المهرجان اليوم في بعلبك ورياق، هو دعم لائحة زحلة القرار والخيار ولائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل والقضايا مشتركة بين الدائرتين.

© Sputnik . Zahraa Al Amir إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات النيابية اللبنانية في السعودية والكويت وقطر

لافتا إلى أن لائحة زحلة "هي لائحة مؤلفة من شخصيات سياسة وازنة من أبناء منطقة زحلة ولحزب الله فيها مرشح واحد هو مرشح مشترك بين حزب الله وحركة أمل، موضحا أن الهدف من لائحة زحلة هي المشاركة في التمثيل والخدمة وليس مصادرة قرار زحلة.

وأضاف أمين عام "حزب الله" اللبناني في كلمته التي نقلتها قناة "المنار" اللبنانية: هدفنا من المشاركة في لائحة زحلة، هي المشاركة بالتمثيل والمسؤولية وخدمة المنطقة، والشركاء في اللائحة هم شخصيات مستقلة وطنية لهم خياراتهم، ونحن لا نهدف لمصادرة قرار أحد، ولكن نلتقي معهم على الخدمة والتمثيل والخيارات الكبرى.

© REUTERS / Charles Platiau "حزب الله": ابن سلمان يقود معركة شراء الأصوات داخل لبنان

وتابع نصر الله: منطقة بعلبك الهرمل كانت ولا تزال تحظى بتنوع طائفي ومذهبي وخلال كل العقود الماضية تم الحفاظ على هذا التنوع على الرغم من كل الظروف، التي مر بها لبنان بفضل قادة كبار على رأسهم الإمام موسى الصدر.

ومضى قائلا: يجب أن نكون حاضرين في الدولة وعلى أهل البقاع الاقتناع أن هذه الدولة دولتهم، ويجب أن يشاركوا في الحرب على الفساد وخير من يمثلكم تمثيلا صحيحا في كل هذه المواضيع هاتان اللائحتان.

وأكد بقوله

"دماء أبنائكم وانتصاراتكم يجب أن تحموها بأصواتكم، والمقاومة بحاجة إلى حماية سياسية لأن ولي العهد السعودي حاضر لدفع مليارات الدولارات للتحريض على المقاومة".

وختم قائلا:

"في الانتخابات هناك حرب للنيل من إرادتكم ونحن نراهن على حضوركم وأنتم لم تخذلوا المقاومة عندما تطلبت الظروف تقديم الدماء وفلذات الأكباد فكيف عندما تتطلب الأصوات لحماية فلذات الأكباد… يريدون القول إن المقاومة هزمت في عقر دارها وأنتم عليكم أن لا تعطوا الفرصة لهؤلاء أن يتمادوا بالكذب والافتراء".