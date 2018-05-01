إعلام: معلومات عن اتفاق لإخراج المسلحين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

كشفت معلومات أولية قادمة من سوريا عن أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن المعلومات تتحدث عن التوصل لاتفاق بخروج المسلحين المتواجدين في كل من ريف حمص الشمالي، وحماة الجنوبي إلى مناطق أخرى، وذلك في اتفاقات مشابهة حصلت مع غيرهم من المسلحين في مناطق سورية مختلفة.

وقالت "سانا" إن الاتفاق ينص على تسليم الإرهابيين السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع الاتفاق، وإخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب خلال ثلاثة أيام وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية.

© Photo / SANA هدنة 4 أيام وسط سوريا برعاية روسية

وأضافت: ينص الاتفاق على دخول الجيش العربي السوري إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها، وفتح الطريق الدولي حمص — حماة خلال مدة ثلاثة أيام اعتبارا من توقيع الاتفاق ويتم تأمين الطريق من قبل الجيش العربي السوري.

وأفادت "سانا" بأن الاتفاق ينص على أن المجموعات الإرهابية المسلحة تتعهد بتسليم كافة خرائط الأنفاق والألغام والدلالة على أماكن توضع المستودعات من ذخيرة ومواد متفجرة.

يشار إلى أنه عقب جلسة مفاوضات بين وفد روسي وممثلين عن المجموعات المسلحة، أمس الاثنين، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي. بحسب ما نقله موقع "الوطن أون لاين".

وكان قد وصل إلى معبر "الدار الكبيرة" بمدخل ريف حمص الشمالي في سوريا، في وقت مبكر من أمس الاثنين، وفد من الجانب الروسي بهدف بدء مفاوضات مع المسلحين هناك وفق الشروط التي وضعتها الدولة السورية.

يشار إلى أنه في 19 نيسان/ أبريل الجاري، عقد اجتماع بين القيادة العسكرية السورية في المنطقة الوسطى وممثلين عن فصائل مسلحة برعاية مركز المصالحة الروسي على أطراف بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

وحينها تحدث مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي لمدة 4 أيام ابتداء من صباح اليوم الخميس 19 نيسان/ أبريل، ويمتد الاتفاق حتى يوم 22 نيسان نفسه.