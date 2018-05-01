القوات العراقية تتصدى للإرهابيين في الطارمية وتنفي سيطرتهم

أعلن مركز الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية العراقية تقوم بتطويق وتفتيش منطقة 14 رمضان بقضاء الطارمية شمالي بغداد بعد أن أقدمت عناصر مسلحة على إطلاق النار نحو مجموعة من المواطنين العزل ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "بعد العمليات الاستباقية التي نفذتها قطعاتنا الأمنية شمالي بغداد ضد الخلايا النائمة وقتل العديد من الإرهابيين فقد أقدمت بقاياهم على استهداف المواطنيين العزل من خلال إطلاق النار عليهم في إحدى القرى النائية في الطارمية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى".

© AFP 2018 / SABAH ARAR إحباط هجوم انتحاري حاول استهداف زائرين شمالي بغداد

وأضاف المركز، أن القوات الامنية تصدت لتلك العصابة الارهابية، ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن انتشار تلك العصابات الإرهابية في قضاء الطارمية الذي تنتشر فيه الأجهزة الأمنية وتفرض سيطرتها هناك.

ونوه مركز الإعلام الأمني، إلى أن العمليات مستمرة لملاحقة تلك العصابة الإجرامية.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي، العقيد ريان ديلون، عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، إن "التحالف وبمراسم رسمية ينهي عملياته القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش بالعراق"، مؤكدا "التزاماتنا تجاه العراق ومسؤولياتنا مستمرة لإتمام كافة المهام دون تغيير".