القوات العراقية تتصدى للإرهابيين في الطارمية وتنفي سيطرتهم

وأوضح المركز الإعلامي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "بعد العمليات الاستباقية التي نفذتها قطعاتنا الأمنية شمالي بغداد ضد الخلايا النائمة وقتل العديد من الإرهابيين فقد أقدمت بقاياهم على استهداف المواطنيين العزل من خلال إطلاق النار عليهم في إحدى القرى النائية في الطارمية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى".
ونوه مركز الإعلام الأمني، إلى أن العمليات مستمرة لملاحقة تلك العصابة الإجرامية.
وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.
وقال الناطق باسم التحالف الدولي، العقيد ريان ديلون، عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، إن "التحالف وبمراسم رسمية ينهي عملياته القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش بالعراق"، مؤكدا "التزاماتنا تجاه العراق ومسؤولياتنا مستمرة لإتمام كافة المهام دون تغيير".
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