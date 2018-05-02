الجبير يعلق على قطع العلاقات الإيرانية المغربية

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الثلاثاء 1 مايو/أيار، بأن إيران تعمل على زغزعة أم الدول العربية والإسلامية عن طريق إثارة الفتن الطائفية.

وجاءت تصريحات الجبير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقغ تويتر قال فيها "تعمل إيران على زعزعة أمن الدول العربية والاسلامية من خلال إشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب، وما فعلته إيران في المملكة المغربية الشقيقة عبر أداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك.

تعمل #إيران على زعزعة أمن الدول العربية والاسلامية من خلال اشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب، وما فعلته ايران في المملكة المغربية الشقيقة عبر اداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك.#إيران_راعية_الارهاب — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) ١ مايو ٢٠١٨

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يذكر أن المغرب كانت قد أعلنت، اليوم الثلاثاء 1 مايو/أيار، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة البوليساريو.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.

وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.