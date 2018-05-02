أول تعليق رسمي من الإمارات على أزمة المغرب وإيران

أصدرت الإمارات، اليوم الأربعاء 2 مايو/ أيار، أول تعليق رسمي لها على الأزمة بين المغرب وإيران.

وأكد الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، وذلك بحسب وكالة "وام" الإماراتية.

و ذكرت وزارة الخارجية و التعاون الدولي أن "الإمارات تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة (البوليساريو) بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة".

#الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.#وامhttps://t.co/DnxM3iUdHJ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 2, 2018

​وأضاف البيان "الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها و استقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية".

وتابع "الإمارات تقف مع المملكة المغربية الشقيقة صفا واحدا في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكد مجددا على موقفها التاريخي و المبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي".

وكانت المغرب قد أعلنت، أمس الثلاثاء 1 مايو/ أيار، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة "البوليساريو".

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.

وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.